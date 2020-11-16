Мертенс установил личный рекорд по голевой серии в сборной Бельгии

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отличился в матче Лиги Наций между сборными Бельгии и Англии (2:0).

33-летний футболист забил за национальную команду в третьей игре подряд.

Сообщается, что это лучшая голевая серия форварда в составе "красных дьяволов".

Ранее Мертенс поражал ворота Дании (2:0) и Исландии (5:1).

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