Мертенс установил личный рекорд по голевой серии в сборной Бельгии

Теги бельгиядрис мертенсстатистика

Мертенс установил личный рекорд по голевой серии в сборной Бельгии

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс отличился в матче Лиги Наций между сборными Бельгии и Англии (2:0).

33-летний футболист забил за национальную команду в третьей игре подряд.

Сообщается, что это лучшая голевая серия форварда в составе "красных дьяволов".

Ранее Мертенс поражал ворота Дании (2:0) и Исландии (5:1). 

Не пропустите: Роналду имеет худшую серию в своей карьере в матчах против сборной Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ готов предложить Серхио Рамосу контракт на сумму более 50 миллионов евро

ПСЖ готов предложить Серхио Рамосу контракт на сумму более 50 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов