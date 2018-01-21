Мертенс: "В прошлом сезоне "Наполи" бы не выиграл такой матч, но теперь мы стали сильнее"



Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс прокомментировал гостевую победу над "Аталантой" (1:0) в матче 21-го тура Серии A, в котором он забил единственный гол.

"Мы сумели выиграть, а я забил гол. Все получилось просто идеально! Это важно для команды и наших болельщиков. Все знают, как трудно победить Бергамо. В прошлом сезоне "Наполи" бы не выиграл такой матч, но теперь мы стали сильнее. Мы сделали еще один шаг к скудетто. Будем надеяться на успех", - цитирует Мертенса Football Italia.

Напомним, что "Наполи" лидирует в чемпионате Италии и на четыре очка опережает "Ювентус".

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