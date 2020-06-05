Мертенс в скором времени продлит контракт с "Наполи"
Форвард "Наполи" Дрис Мертенс в скором времени подпишет новый контракт с клубом. Об этом пишет журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, новое соглашение 33-летнего футболиста будет рассчитано на два года. Нынешний контракт рассчитан до конца июня.
На данный момент, стороны согласовывают последние детали.
Ранее Мертенсом интересовались "Интер" и "Челси".
Не пропустите: Мертенс готов продлить контракт с "Наполи", но при одном условии| http://soccernews.ru
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