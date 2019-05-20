Мертенс вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории "Наполи"

Форвард Дрис Мертенс забил 108-й гол в составе "Наполи", поразив ворота "Интера" в матче 37-го тура Серии А (4:1).

По этому показателю 32-летний бельгиец догнал Аттилу Саллустро и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Стоит отметить, что первую строчку в перечне главных голеадоров "партенопейцев" занимает Марек Хамшик (121), а вторую - Диего Марадона (115).

Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон.

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