Мертенс вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории "Наполи"
Форвард Дрис Мертенс забил 108-й гол в составе "Наполи", поразив ворота "Интера" в матче 37-го тура Серии А (4:1).
По этому показателю 32-летний бельгиец догнал Аттилу Саллустро и теперь делит с ним третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
Стоит отметить, что первую строчку в перечне главных голеадоров "партенопейцев" занимает Марек Хамшик (121), а вторую - Диего Марадона (115).
Мертенс выступает за "Наполи" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Парма
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16