Мертенс вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории "Наполи"

Форвард Дрис Мертенс забил 105-й гол в составе "Наполи". Он поразил ворота "Аталанты" в матче 33-го тура итальянской Серии А.

Бельгиец вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории неаполитанского клуба, опередив Эдинсона Кавани (104).

Тройка лучших голеадоров "Наполи" выглядит следующим образом: Марек Хамшик (121), Диего Марадона (115) и Аттила Саллустро (108).

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