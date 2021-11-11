Мертенс высказался о положении Азара в "Реале"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Бельгийский нападающий "Наполи" Дрис Мертенс поделился мнением о форварде мадридского "Реала" и капитане сборной Бельгии Эдене Азаре.

"Думаю, мне следует позвонить Карло Анчелотти, потому что то, что происходит с Эденом - несправедливо. Нет, я конечно же шучу (смеется).

Но Азар настолько силен, у него невероятный менталитет, что я думаю, что все наладится. Он скоро будет играть", - сказал Мертенс.

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