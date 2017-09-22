Мертенс: "Я не Месси и не Марадона"

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс попросил не сравнивать его с легендарным игроком неаполитанцев Диего Марадоной.

"Давайте оставим эти сравнения. Я забиваю красивые голы благодаря партнёрам. Я не Месси и не Марадона. Я просто Дрис, и меня это устраивает" - приводит слова бельгийца Goal.com.

Стоит отметить, что с начала прошлого сезона Мертенс забил 34 гола в 40 матчах Серии А.

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