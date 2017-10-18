Мертенс: "Я очень зол, потому что не забил пенальти"

Атакующий полузащитник "Наполи" Дрис Мертенс поделился эмоциями после матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

"Я не знаю, что с нами случилось в самом начале. Мы не показывали привычный футбол. Только через время мы вернулись и доказали, что можем играть в таком матче. Я очень зол, потому что не забил пенальти. Я знаю, что могу сделать больше, и должен был забить мяч в ворота. Мы должны продолжать, и мы доказали, что если будем играть в нашем стиле, мы сможем бороться с такими соперниками" - цитирует Мертенса Football Italia.

Также читайте: Гвардиола: "Нам пришлось приложить много усилий, чтобы победить "Наполи". | http://soccernews.ru