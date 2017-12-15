Мертенс: "Я остался в "Наполи", так как клуб ждет скудетто более 30 лет"

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс считает, что в этом сезоне команда сможет выиграть чемпионат Италии.

"Неаполь ждет скудетто больше 30 лет. Поэтому я и остался в "Наполи". У нас сильная команда и я верю, что мы можем стать чемпионами. Наш тренер сделал нас более сильными игроками. У него особая философия футбола, которая отличает нас от других команд.

У меня была возможность уехать в Китай и заработать много денег, но Неаполь это мой город. Его болельщики заслуживают триумфа", - приводит слова Мертенса Football Italia.

Напомним, что в данный момент "Наполи" занимает второе место в Серии А и отстает от лидирующего "Интера" на 1 очко.

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