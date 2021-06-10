Мертенс заявил, что считает Россию достойным соперником

Фото: инстаграм Мертенса/Автор неизвестен

Футболист сборной Бельгии Дрис Мертенс рассказал об ожиданиях от предстоящего матча Евро-2020 с Россией.

"Россия — грозный соперник. Они отлично обучены и знают, что делать на поле. Россияне научились использовать свои сильные стороны и адаптировали игру под Дзюбу. К тому же, они играют дома. Сколько времени я пробуду на турнире? Не знаю. Сейчас главное выйти против России", — цитирует Мертенса Nieuwsblad.be.

Напомним, что 12 июня Россия встретится со сборной Бельгии в рамках чемпионата Европы.

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