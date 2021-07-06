Мертенсу сделали операцию на плече

Теги наполидрис мертенс

Мертенсу сделали операцию на плечеФото: инстаграм Мертенса/Автор неизвестен

Форвард сборной Бельгии и "Наполи" Дрис Мертенс перенес операцию на левом плече, сообщает пресс-служба неаполитанского клуба.

Отмечается, что футболист находится под наблюдением врачей. Реабилитация займет 2-3 недели.

В прошедшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей за "Наполи" в Серии А, в которых забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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