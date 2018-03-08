Мертезакер летом проведет прощальный матч

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Мертезакер летом проведет прощальный матч

Немецкий защитник "Арсенала" Пер Мертезакер планирует сыграть прощальный матч 13 октября этого года в родном городке Паттензен.

В матче сыграют "Легенды ФК "Паттензена" и "Друзья Пера".

Ожидается, что 33-летний футболист с лета 2018 года начнет трудиться в структуре "канониров".

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