Мертезакер летом завершит карьеру ради работы в академии "Арсенала"

Защитник лондонского "Арсенала" Пер Мертезакер анонсировал скорое завершение карьеры.

Как сообщает ESPN, 33-летний немец повесит бутсы на гвоздь по окончании этого сезона, после чего займёт пост директора академии "канониров".

К своим новым обязанностям Мертезакер планирует приступить в сентябре 2018 года.

Не пропустите: "Арсенал" интересуется новым бразильским талантом. | http://soccernews.ru