Мертезакер вошёл в тренерский штаб "Арсенала"

Лондонский "Арсенал" объявил о вхождении в тренерский штаб бывшего капитана команды Пера Мертезакера.

Немецкий специалист будет ассистентом временного наставника "канониров" Фредди Юнгберга.

До этого назначения Мертезакер работал в клубной академии

35-летний экс-футболист в течение игровой карьеры выступал за "Арсенал" с 2011 по 2018 год и выиграл 6 трофеев.

Юнгберг сменил на тренерском мостике уволенного в пятницу Унаи Эмери.

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