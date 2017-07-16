Мертезакер: "Я абсолютно уверен, что Санчес останется в "Арсенале"

Капитан "Арсенала" Пер Мертезакер выразил уверенность, что чилийский форвард Алексис Санчес не покинет лондонский клуб.

"Я абсолютно уверен, что он останется. Решать ему. У него есть сильные качества, которые сложно найти у других. Я ещё с ним не разговаривал. Сейчас ему нужно отдохнуть. Он многое сделал для нас. В прошлом сезоне он сыграл почти все матчи, а потом выступал на Кубке Конфедераций. Нужно оставить его в покое, пусть он сам определится. У него ещё год по контракту, а потом он примет решение. Оно, повторюсь, зависит от него самого" - цитирует Мертезакера Daily Mail.

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