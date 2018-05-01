Мерти был отправлен в отставку с поста тренера "Рейнджерса"

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Мерти был отправлен в отставку с поста тренера "Рейнджерса"

"Рейнджерс" уволил наставника команды Грэма Мерти, сообщает Sky Sports.

Отметим, что до конца сезона в Шотландии осталось всего три матча. Мерти возглавлял клуб с декабря 2017 года.

Ранее сообщалось, что "Рейнджерс" может возглавить Стивен Джеррард.

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