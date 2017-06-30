Меса может перейти в "Атлетико"

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Лас-Пальмаса" Роке Месе, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб может приобрести футболиста этим летом. Впрочем, проблемой является тот факт, что "матрасники" не имеют права на регистрацию новых игроков до января 2018 года.

28-летний Меса выступает за "Лас-Пальмас" с 2011 года, провел за клуб 126 матчей и забил 6 голов.

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