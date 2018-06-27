Меса: "У нас есть потенциал, но на этом мундиале все равны"

Полузащитник сборной Аргентины Максимилиано Меса доволен тем, что его команда справилась с Нигерией (2:1) в матче ЧМ и пробилась в плей-офф турнира.

По словам футболиста, игры группового этапа были очень насыщенными, но это дало результат.

"Нигерийцы показали себя серьезнейшим соперником, но мы готовились к тому, что сможем найти прорехи в их обороне. Теперь предстоит проанализировать игру французов, понять, как действовать против них.

Являемся ли мы фаворитами? У нас есть потенциал, но на этом мундиале все равны. Нужно приложить много усилий, чтобы завершить так, как нам хочется", – сказал Меса.

Напомним, Роналду оценил выступление сборной Португалии на ЧМ-2018. | soccernews.ru