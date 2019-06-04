Мещеряков: "Без Денисова и Михалика "Локомотив" бы не достиг результатов, которых мы добились"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что думает об уходе из команды хавбека Игоря Денисова и защитника Тараса Михалика. Об этом пишут "Известия".

"К любым футболистам, которые покидают наш клуб, мы относимся с огромным уважением. Потому что они многое сделали для команды. Это относится и к Тарасу. Он очень положительный игрок, который провел несколько плодотворных лет в "Локомотиве". Без него мы бы точно не достигли результатов, которых мы добились в последние годы. То же самое могу сказать и об Игоре Денисове", - сказал Мещеряков.

Напомним, 35-летний Денисов в конце мая сообщил, что завершает карьеру футболиста. Вместе с "Локомотивом" он выиграл чемпионат России (2017/18) и Кубок страны (2016/17, 2018/19).

35-летний Михалик, скорее всего, отправится доигрывать на Украину.

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