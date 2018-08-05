Мещеряков: "Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси в команду"

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Мещеряков: "Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси в команду"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал возможную покупку Бреля Эмболо.

"Эмболо? Я вообще хочу Роналду и Месси в команду. Все зависит от условий клуба, который продает футболиста или желания игрока. У нас, к сожалению, возможности не такие, как в "Реале", "Барселоне", ПСЖ или британских клубах. Будем смотреть" - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

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