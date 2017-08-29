Мещеряков: "Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, почему клуб не стал подписывать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу.

"Финансовые запросы Дзюбы по зарплате мне кажутся чрезмерными", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Локомотив" может арендовать 29-летнего форварда до конца этого сезона. По некоторым данным, зарплата Дзюбы в "Зените" составляет 3,5 миллиона евро в год.

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