Мещеряков: "Игроками "Локомотива" интересуются зарубежные клубы"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к игрокам свое команды со стороны других клубов.

"Есть ли интерес к футболистам клуба со стороны других команд? Ко многим игрокам "Локомотива" проявляют интерес многие клубы, в том числе и зарубежные. Возможны ли трансферы на выход? Если игроки остались в клубе, они понимают, что у нас - скоро Лига Чемпионов, и им есть куда расти. Думаю, после участия "Локомотива" в главном еврокубке интерес к нашим футболистам станет еще сильнее", - цитируют Мещерякова Известия.

Напомним, "Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трех звездных форвардов. | soccernews.ru