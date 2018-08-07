Мещеряков: "Игроками "Локомотива" интересуются зарубежные клубы"
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к игрокам свое команды со стороны других клубов.
"Есть ли интерес к футболистам клуба со стороны других команд? Ко многим игрокам "Локомотива" проявляют интерес многие клубы, в том числе и зарубежные. Возможны ли трансферы на выход? Если игроки остались в клубе, они понимают, что у нас - скоро Лига Чемпионов, и им есть куда расти. Думаю, после участия "Локомотива" в главном еврокубке интерес к нашим футболистам станет еще сильнее", - цитируют Мещерякова Известия.
Напомним, "Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трех звездных форвардов. | soccernews.ru
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