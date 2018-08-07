Мещеряков: "Игроками "Локомотива" интересуются зарубежные клубы"

Теги локомотив москва

Мещеряков: "Игроками "Локомотива" интересуются зарубежные клубы"Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал об интересе к игрокам свое команды со стороны других клубов.

"Есть ли интерес к футболистам клуба со стороны других команд? Ко многим игрокам "Локомотива" проявляют интерес многие клубы, в том числе и зарубежные. Возможны ли трансферы на выход? Если игроки остались в клубе, они понимают, что у нас - скоро Лига Чемпионов, и им есть куда расти. Думаю, после участия "Локомотива" в главном еврокубке интерес к нашим футболистам станет еще сильнее", - цитируют Мещерякова Известия.

Напомним, "Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трех звездных форвардов. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 2 6
2 Ростов 2 6
3 Уфа 2 4
4 Рубин 2 4
5 Спартак Москва 2 4
6 Оренбург 2 3
7 Краснодар 2 3
8 Ахмат 2 3
9 Анжи 2 3
10 Динамо Москва 2 2
11 Локомотив Москва 2 2
12 ЦСКА Москва 2 1
13 Крылья Советов 2 1
14 Арсенал Тула 2 1
15 Урал 2 0
16 Енисей Красноярск 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов