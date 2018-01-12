Мещеряков: "Интер" хочет Фернандеша? А я хочу в "Локомотив" Роналду бесплатно"

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Мещеряков: "Интер" хочет Фернандеша? А я хочу в "Локомотив" Роналду бесплатно"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о том, что полузащитником "железнодорожников" Мануэлом Фернандешем интересуется "Интер".

"У Фернандеша действующий контракт в "Локомотиве" до 2019 года. Он является футболистом «Локомотива», и он нам нужен. Если до меня переговоры о трансфере не дошли, значит, никакой конкретики нет вообще. Я тоже хочу Криштиану Роналду бесплатно, но что теперь сделать.

Фернандеш нам нужен, и считаю, что в "Локомотиве" у него достаточно игрового времени, чтобы расти и чтобы подготовиться к чемпионату мира в составе сборной Португалии. Может, отдельные португальские игроки боятся конкуренции в сборной и пытаются раздувать такую историю", – приводят слова Мещерякова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Интер" хочет купить 31-летнего Фернандеша в зимнее трансферное окно.

Не пропустите: "Интеру" понадобился хавбек "Локомотива". | http://soccernews.ru

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