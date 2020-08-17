Мещеряков: "Камано - сильный и перспективный футболист"

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Мещеряков: "Камано - сильный и перспективный футболист"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу перехода форварда "Бордо" Франсуа Камано в московский клуб.

"Переход Франсуа Камано в "Локомотив"? Это работа нашей селекционной команды. На мой взгляд, клуб подписал сильного и перспективного игрока.

Не комментирую ход самих переговоров, но условия контракта нас устроили. Если бы мы не понимали, усилит ли он команду, то не подписывали бы с ним контракт", - цитирует Мещерякова Sport24.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатил за трансфер игрока 5,5 млн евро.

Камано выступал за "Бордо" с июля 2016 года, сыграл 139 матчей, забил 30 голов и сделал 14 ассистов.

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