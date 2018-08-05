Мещеряков: "Локомотив" начинает обретать себя"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал игру своей команды во вчерашнем столичном дерби против "Спартака".

"Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд. Но главное, на мой взгляд - не очки, а то, что команда начинает обретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с "Уфой" на прошлой неделе и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды.

Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму. К сожалению, Чемпионат Мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону", - цитируют Мещерякова РИА-Новости.

Напомним, "Локомотив" в перерыве матча со "Спартаком" презентовал звездного новичка. | soccernews.ru