Мещеряков: "Локомотив" начинает обретать себя"

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Мещеряков: "Локомотив" начинает обретать себя"Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал игру своей команды во вчерашнем столичном дерби против "Спартака".

"Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд. Но главное, на мой взгляд - не очки, а то, что команда начинает обретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с "Уфой" на прошлой неделе и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды.

Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму. К сожалению, Чемпионат Мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону", - цитируют Мещерякова РИА-Новости.

Напомним, "Локомотив" в перерыве матча со "Спартаком" презентовал звездного новичка. | soccernews.ru

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