Мещеряков: "Локомотив" обязан выходить из группы в Лиге Европы"

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Мещеряков: "Локомотив" обязан выходить из группы в Лиге Европы"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков остался доволен результатами жеребьёвки группового этапа Лиги Европы.

Напомним, что в соперники "железнодорожникам" достались "Копенгаген", "Шериф" и "Злин".

"Соперники проходимые. Мы обязаны выходить из группы, точка. С таким уровнем состава команды - тем более. Вообще, перед тренерским штабом изначально ставилась задача попадания в плей-офф Лиги Европы" - сказал Мещеряков.

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