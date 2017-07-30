Мещеряков: "Локомотив" ведет переговоры с Дзюбой, он должен согласиться на понижение зарплаты"

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Мещеряков: "Локомотив" ведет переговоры с Дзюбой, он должен согласиться на понижение зарплаты"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не исключил вероятность приобретения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Будем ли кого-то приобретать на замену травмированному Ари? У нас ведь еще не закончилось трансферное окно. К тому же у нас имеются молодые ребята, нападающие. Думаю, мы и им дадим шанс. Антон Миранчук может играть ближе к атаке.

Ну, ведутся переговоры с Дзюбой. Он должен согласиться на понижение зарплаты. Если он согласен существенно ее понизить – мы его возьмем (смеется). В каждой шутке есть доля шутки. Я не знаю о Дзюбе. Мне об этом ничего не известно.

Нам бы и Роналду подошел, и Месси тоже. Качество игрока определяется совокупностью его желания играть за команду и доказывать что ты хороший футболист. И вторая история – финансовый вопрос", - приводят слова Мещерякова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 28-летний Дзюба провел за "Зенит" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. По некоторым данным, "железнодорожники" планируют арендовать Дзюбу до конца сезона.

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