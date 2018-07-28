Мещеряков назвал причины поражения "Локомотива" в матче за Суперкубок России

Теги локомотив москвацска москва

Мещеряков назвал причины поражения "Локомотива" в матче за Суперкубок РоссииПредседатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал причины поражения своей команды в матче за Суперкубок России.

"На мой взгляд, в матче против ЦСКА футболистам "Локомотива" не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку. Его было меньше у команд, у которых большое количество игроков выступало в национальных сборных на Чемпионате Мира. Игра есть игра, посмотрим, что будет дальше. Готовимся к следующему матчу", - цитирует Мещерякова ТАСС.

Напомним, "Локомотив" уступил ЦСКА со счетом 0:1. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Анонс дня: что нельзя пропустить 29 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Анжи 1 3
2 Ростов 1 3
3 Спартак Москва 1 3
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Крылья Советов 0 0
9 Локомотив Москва 0 0
10 Рубин 0 0
11 Уфа 0 0
12 Енисей Красноярск 0 0
13 Зенит Санкт-Петербург 0 0
14 Ахмат 1 0
15 Оренбург 1 0
16 Урал 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов