Мещеряков назвал причины поражения "Локомотива" в матче за Суперкубок России

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал причины поражения своей команды в матче за Суперкубок России.

"На мой взгляд, в матче против ЦСКА футболистам "Локомотива" не хватило желания и чуть-чуть времени на подготовку. Его было меньше у команд, у которых большое количество игроков выступало в национальных сборных на Чемпионате Мира. Игра есть игра, посмотрим, что будет дальше. Готовимся к следующему матчу", - цитирует Мещерякова ТАСС.

Напомним, "Локомотив" уступил ЦСКА со счетом 0:1. | soccernews.ru