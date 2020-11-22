Мещеряков опроверг новости о его уходе из "Локомотива"

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Мещеряков опроверг новости о его уходе из "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу информации о том, что он покинул свой пост.

Ранее сообщалось, что место функционера в московском клубе занял экс-заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.

"Не верьте слухам, к футбольному клубу это не имеет никакого отношения.

Остаюсь ли я председателем совета директоров "Локомотива"? Конечно", - сказал Мещеряков.

После 15 туров РПЛ "Локомотив" занимает 6 место в турнирной таблице.

А еще: Председатель совета директоров "Локомотива" подтвердил свой уход из "РЖД"| http://soccernews.ru
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