Мещеряков опроверг слухи о своём уходе из "Локомотива"

Сегодня появилась информация, согласно которой председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков покидает московский клуб.

По информации "Чемпионата", функционер в скором времени прекратит сотрудничество с "РЖД" - главным спонсором "железнодорожников".

Впрочем, позднее сам Мещеряков возникшие слухи опроверг.

"Ну, во-первых, я никуда не ушёл из "РЖД". Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит "Локомотиву" остановиться. В-четвёртых, совет директоров (а не только я) в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока всё", - сказал Мещеряков в комментарии журналисту Ивану Карпову.

Не пропустите: "Локомотив" назвал сроки восстановления Смолова. | http://soccernews.ru