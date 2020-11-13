Мещеряков опроверг слухи о своём уходе из "Локомотива"
Сегодня появилась информация, согласно которой председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков покидает московский клуб.
По информации "Чемпионата", функционер в скором времени прекратит сотрудничество с "РЖД" - главным спонсором "железнодорожников".
Впрочем, позднее сам Мещеряков возникшие слухи опроверг.
"Ну, во-первых, я никуда не ушёл из "РЖД". Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит "Локомотиву" остановиться. В-четвёртых, совет директоров (а не только я) в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока всё", - сказал Мещеряков в комментарии журналисту Ивану Карпову.
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