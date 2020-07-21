Мещеряков отказался комментировать информацию о возвращении Смолова
Глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу новости о том, что нападающий Федор Смолов вернется в московский клуб.
"Не комментирую такого рода информацию по игрокам до официального объявления. Это вредно и неправильно", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Ранее стало известно, что футболист вернется в московский клуб 28 июля.
В нынешнем сезоне 30-летний Смолов провел за "Сельту" 14 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
А еще: Федор Смолов вернется в "Локомотив"| http://soccernews.ru
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