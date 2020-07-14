Мещеряков отреагировал на призыв Сёмина к Кикнадзе уйти в отставку

Теги локомотив москваюрий семинвасилий кикнадзе

Мещеряков отреагировал на призыв Сёмина к Кикнадзе уйти в отставку

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков ушёл от ответа на вопрос о своём отношении к позиции бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина в отношении генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

Напомним, что экс-наставник "железнодорожников" призвал функционера покинуть занимаемый пост и прекратить футбольную деятельность в принципе.

"Меня не интересует, что там опубликовал Юрий Палыч. Что касается жеста Кикнадзе (показал средний палец болельщикам - примечание Soccernews), то я ничего не видел, при этом не присутствовал и не могу комментировать. Не комментирую того, что не знаю. Как поёт Карузо со слов своего знакомого - не определяю", - заявил Мещеряков.

Совет директоров "Локо" в мае принял решение не продлевать контракт с Сёминым, вследствие чего он покинул клуб.

Не пропустите: Фарфан лайкнул пост Сёмина с призывом к Кикнадзе уйти в отставку. | http://soccernews.ru
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