Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"

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Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался об уходе из клуба форварда Фёдора Смолова.

Напомним, что 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона арендовала испанская "Сельта".

"Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Сёминым? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то всё. Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жёсткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.

Желаю удачи Смолову! Чем больше наших игроков заиграют в Европе, тем больше будет интерес к нам. Очень хочется, чтобы у Фёдора всё получилось! Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму", - сказал Мещеряков.

Не пропустите: "Локомотив" и "Сельта" пока не договорились о сумме выкупа Смолова. | http://soccernews.ru
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