Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался об уходе из клуба форварда Фёдора Смолова.
Напомним, что 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона арендовала испанская "Сельта".
"Это совместное решение в интересах игрока и сборной. Слухи о том, что Федя не смог ужиться с Сёминым? У нас большие специалисты во всех сферах жизни, которые знают почему-то всё. Вы уже, наверное, знаете, что нет обязательного выкупа после аренды. Это наша жёсткая позиция. Что будет, если Смолов хорошо себя проявит? Мы подумаем 55 раз о том, чтобы отдавать его.
Желаю удачи Смолову! Чем больше наших игроков заиграют в Европе, тем больше будет интерес к нам. Очень хочется, чтобы у Фёдора всё получилось! Возможность выкупа игрока есть, но это необязательно. Если же нет обязательного выкупа, то можно прописать любую сумму", - сказал Мещеряков.
Не пропустите: "Локомотив" и "Сельта" пока не договорились о сумме выкупа Смолова. | http://soccernews.ru
главное
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
Лента новостей
-
Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
Черчесов прокомментировал трансферы Смолова, Соболева, Комличенко и Кудряшова
-
Официально: "Барселона" купила "нового Криштиану Роналду"
-
"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
-
"Краснодар" отклонил предложение "Рубина" по своему воспитаннику
-
Кокорин вылетел на сбор "Зенита-2"
-
"Саутгемптон" не отпустил своего лучшего бомбардира в "Манчестер Юнайтед"
-
"Аталанта" подписала хавбека, отказавшего летом "Спартаку"
-
Официально: "Арсенал" взял в аренду защитника "Саутгемптона"
-
Нынешняя статистика Неймара достойна Золотого Мяча! Но есть одно "но" - бразилец играет во Франции
-
Соболев опубликовал прощальное письмо после перехода из "Крыльев Советов" в "Спартак"
-
Мещеряков: "Отсутствие опции обязательного выкупа в арендном соглашении Смолова - это жёсткая позиция "Локомотива"
-
Бруну Фернандеш выбрал игровой номер в "Манчестер Юнайтед"
-
Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в "Динамо"
-
"Тоттенхэм" рассчитывает до конца дня подписать Бэйла
-
Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой
-
"Борнмут" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего
-
Месси намерен ежегодно продлевать контракт с "Барселоной" на один сезон
-
Уткин: "Цорн - плохой спортдиректор"
-
"Барселона" согласовала покупку бразильского таланта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14