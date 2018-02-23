Мещеряков озвучил рецепт победы "Локомотива" над "Ниццей"

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Мещеряков озвучил рецепт победы "Локомотива" над "Ниццей"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков озвучил рецепт победы "железнодорожников" над "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Думаю, что мы переиграли "Ниццу" за счёт желания и самоотдачи. Мы идём от матча к матчу, самое главное, что команда борется за каждый мяч в каждом игре" - сказал Мещеряков.

Напомним, что "Локомотив" обыграл "Ниццу" на выезде со счётом 3:2, а дома добился минимальной победы.

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