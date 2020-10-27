Мещеряков: "Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время"

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Мещеряков: "Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу поражения команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Баварией" (1:2).

"Очень интересная игра для всех болельщиков, держала в напряжении до конца. Шансы были у всех, и у нас тоже. Достойно сыграли, спасибо ребятам, которые отдавались на поле. Зрители видели, кто и как играл. Молодёжь прилично себя показала. Результат не по игре? Мы могли забить больше - так скажу. Приятно, когда "Бавария" в матче с "Локомотивом" тянет время, не только Нойер.

Про скандирования фанатов даже говорить ничего не хочу. Пусть кричат, что хотят", - цитирует Мещерякова "Чемпионат".

В 3-м туре группового этапа Лиги Чемпионов "Локомотив" сыграет с "Атлетико", "Бавария" встретится с "Зальцбургом". Матчи пройдут 3 ноября. 

В активе "железнодорожников" 1 балл после 2 туров.

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