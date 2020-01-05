Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"

2 Теги локомотив москваюрий семин

Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что надеется, на то, что тренерский штаб "железнодорожников" сумеет исправить нынешнее положение команды. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что главного тренера команды Юрия Семин, возможно, уволят.

"Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера "Локомотива" в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды.

Мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.

А еще: Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Круто,Джигурду поднимаете в топ,хотя он писал последний комментарий несколько месяцев назад...ыыыыыыыыыыыыы...

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Джигурда
Джигурда

В смысле несколько месяцев назад?

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