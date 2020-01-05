Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил, что надеется, на то, что тренерский штаб "железнодорожников" сумеет исправить нынешнее положение команды. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что главного тренера команды Юрия Семин, возможно, уволят.
"Меня удивило столь активное обсуждение позиций главного тренера "Локомотива" в праздничные дни, видимо, кому-то дома не приготовили оливье. Считаю необходимым напомнить: у Юрия Павловича действующий контракт, и уже через 10 дней под руководством тренерского штаба начнется первый сбор команды.
Мы рассчитываем, что работа на сборах позволит исправить текущее положение дел", - сказал Мещеряков.
"Локомотив" занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка.
А еще: Тренер "Славии" заинтересован в работе в "Локомотиве"| http://soccernews.ru
главное
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
Лента новостей
-
"Реал Сосьедад" проиграл "Вильярреалу" в Примере
-
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в Серии А
-
Индзаги оценил возможность "Лацио" выиграть чемпионат Италии
-
2
Мещеряков: "Рассчитываем на исправление ситуации в "Локомотиве"
-
Тарханов является основным кандидатом на пост главного тренера "Енисея"
-
"Кристал Пэлас" хочет арендовать форварда "Эвертона" Тосуна
-
Анчелотти поделился мнением о предстоящем матче с "Ливерпулем"
-
Иммобиле вместе с Левандовски лидируют в топ-5 лиг Европы
-
"Лацио" в гостях обыграл "Брешию" в Серии А
-
1
Сарри прокомментировал подписание "Ювентусом" защитника Кулушевски
-
"Гранада" на своем поле обыграла "Мальорку" в Примере
-
"Барселона" готова заплатить 35 миллионов евро за Клостерманна
-
5 рекордов, которые Криштиану Роналду может побить уже в 2020 году
-
Ибрагимович вошел в заявку "Милана" на матч с "Сампдорией"
-
Кавани перейдет в "Атлетико" на правах свободного агента
-
Гаттузо рассказал о подготовке "Наполи" к матчу с "Интером"
-
Лукас Эрнандес вернулся в общую группу "Баварии"
-
Экс-форвард "Милана" Томассон возглавил "Мальме"
-
Пиоли поделился мнением о форварде "Милана" Пентеке
-
"МЮ" хочет приобрести двух игроков "Вулверхэмптона"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15