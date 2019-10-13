Мещеряков: "Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре"

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Мещеряков: "Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, чего ждет от матча 8-го тура отборочного этапа Евро-2020 между сборными Кипра и России.

Напомним, российской национальной команде достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в финал Евро-2020.

"Боюсь что-то прогнозировать, но с учетом качества игры, которое было показано в матче с Шотландией (4:0), должны оформить досрочный выход на Евро на Кипре", - сказал Мещеряков.

Матч Кипр - Россия пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало - в 19:00 (мск).

Сборная России занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.

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