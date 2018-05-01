Мещеряков: "Сёмин выполнил поставленные перед "Локомотивом" задачи"

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Мещеряков: "Сёмин выполнил поставленные перед "Локомотивом" задачи"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал будущее главного тренера команды Юрия Сёмина.

"Претензий к тренеру, который сейчас возглавляет команду, нет. Он выполнил поставленные перед "Локомотивом" задачи, которые сформулировал совет директоров. Новый контракт для Сёмина? Это же не те вещи, о которых все должны сразу узнавать. Будет время - будет и пища. Вы всё узнаете" - сказал Мещеряков.

Напомним, что контракт 70-летнего Сёмина с "Локомотивом" истекает по окончании нынешнего сезона.

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