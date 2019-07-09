Мещеряков: "Скоро наступит время, когда "Локомотив" признают великим европейским клубом"

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Мещеряков: "Скоро наступит время, когда "Локомотив" признают великим европейским клубом"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о перспективах клуба.

"Несколько лет назад мы заявляли о том, что началась история "Локомотива", как великого российского клуба. Думаю, что скоро наступит время, когда "Локомотив" признают великим европейским клубом", - заявил Мещеряков.

Напомним, что в минувшем сезоне Лиги Чемпионов "железнодорожники" финишировали в группе на последней позиции.

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