Мещеряков: "Смеюсь над слухами о своём уходе из "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал понять, что не собирается покидать должность в московском клубе.
"Информация о моём уходе из "Локомотива" не соответствует действительности. Я смеюсь над этими слухами. Такое ощущение, что некоторые товарищи слышали звон, не зная, где он. Им бы фантастику писать. Откуда появляется информация? Значит, у кого-то есть фантомные боли. Не знаю, у кого именно. "Локомотив" развивался и будет развиваться в соотношении с решениями, принятыми на совете директоров", - сказал Мещеряков.
Напомним, что функционер покинул пост заместителя генерального директора "РЖД", в связи с чем появились слухи, что и в "Локомотиве" он надолго не задержится.
"Железнодорожники" завершили первый круг РПЛ на 8-м месте в турнирной таблице.
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