Мещеряков: "Стоимость одного Фелиша в два раза больше бюджета "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков ответил на вопросы после поражения команды от "Атлетико" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Жоау Фелишу ещё надо работать и оправдывать заплаченные за него деньги. Взяли бы мы его за 126 миллионов? У нас бюджет команды в два раза меньше, чем заплатили за игрока. Но на поле одни деньги не играют, а играют люди. Ребятам было приятно, что на трибунах такая поддержка была.

Разочарование от игры Смолова? Нет, всё нормально. Это нам хорошо сидеть на трибуне. Он и перехватывал, и нападал относительно неплохо. Миранчуки? Нам всегда не хватает Антона и Алексея - они лидеры команды", - сказал Мещеряков.

Напомним, что "Локомотив" дома проиграл "Атлетико" со счётом 0:2, пропустив оба гола в начале второго тайма.

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