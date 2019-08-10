Мещеряков: "Трансферная кампания "Локомотива" не закончена"

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Мещеряков: "Трансферная кампания "Локомотива" не закончена"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков дал понять, что клуб планирует подписание новых игроков до закрытия летнего трансферного окна.

"Трансферная кампания "Локомотива" не закончена. Она закончится в конце августа. Что касается правила, что клуб не подписывает игроков старше 25 лет, то для любого правила можно сделать исключение. Но это не относится к какому-либо конкретному игроку", - сказал Мещеряков.

Ранее сообщалось, что "железнодорожники" ведут переговоры о трансферах полузащитника Дора Переца, а также форвардов Джонатана Афолаби и Николая Комличенко. Сегодня появились слухи о возможном заключении контракта с французом Франком Рибери.

Этим летом "Локомотив" уже выкупил Гжегожа Крыховяка, а также подписал Дмитрия Живоглядова и Мурило Секейру.

Не пропустите: Гендиректор "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе клуба к Рибери. | http://soccernews.ru
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