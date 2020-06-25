Мещеряков: "В "Локомотиве" больных нет. "Оренбург" играл с нами чистыми футболистами"

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Мещеряков: "В "Локомотиве" больных нет. "Оренбург" играл с нами чистыми футболистами"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о ситуации с коронавирусом в "Оренбурге".

Ранее стало известно, что у игроков "Локомотива" не выявлен коронавирус. Накануне команда играла с "Оренбургом" (1:0)

"В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом, этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо, больных нет.

Отдельно хочется отметить, что меня очень радует, как ответственно игроки и тренерский состав подошли к мерам безопасности. Чтобы исключить все риски, команда изолировалась на базе. И, отмечу, это было решение игроков", - цитирует Мецерякова "Чемпионат".

"Оренбург" ушёл всем составом на карантин и вряд ли сможет сыграть основой с "быками" в поединке, запланированном на 27 июня.

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