Мещеряков высказался о дебюте Миранчука в "Аталанте"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о дебютном матче экс-игрока "железнодорожников" Алексее Миранчуке.
Напомним, 25-летний футболист перешел в "Аталанту" в сентябре этого года, но из-за травмы долгое время не мог дебютировать за новый клуб. Вчера, в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0) футболист впервые вышел на поле в футболке итальянского клуба и забил свой первых гол.
"Я очень рад за Алексея, за то, что у него получается на новом месте. Он прекрасный игрок, прекрасный человек. Мне очень хочется, чтобы у него по-настоящему получилось в "Аталанте", чтобы он играл лучше, забивал больше. Фактически, он открывает путь не только себе, но и другим молодым игрокам, в том числе - из "Локомотива", - цитирует Мещерякова Sport24.
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