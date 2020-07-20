Мещеряков высказался о критике "Локомотива"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что думает о критике руководства клуба.

"Посоветовал бы многим доморощенным экспертам посмотреть на турнирную таблицу и подумать, эксперты ли они. Хотел бы посоветовать экспертам, отдельным журналистам, болеющим за другие команды, вспомнить фильм "Легенда №17". Там есть история, что кто-то обещал шляпу съесть. Вот я бы посоветовал им это сделать.

У нас было семь матчей через два дня на третий. Все профессиональные спортсмены должны выйти на поле с настроем на победу. Читал комментарии, что у "Краснодара" целый ряд игроков травмированы. Такое ощущение, что у "Локомотива" все здоровы и все игры провели оптимальным составом.

Не буду врать, на последний матч целая группа игроков выходила играть на уколах. Это футбол, внутренний стержень команды - тренеров и игроков, которые могут сплотиться в самый нужный момент", - заявил Мещеряков.

Ранее стало известно, что "Локомотив" занял второе место в РПЛ и получил путевку в Лигу Чемпионов.

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