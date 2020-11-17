Мещеряков высказался о своем возможном уходе из "Локомотива"
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался по поводу своего возможного ухода и "Локомотива".
"Я бред, слухи не комментирую. Я не знаю о взаимосвязях отдельных электронов в головах отдельных людей, не могу комментировать.
Мы сейчас говорим про спорт, и про "Локомотив". Какое отношение "Спорт-Экспресс" имеет к РЖД, я не понимаю. Уходить я не планирую", - цитирует функционера "СЭ".
"Локомотив" с 21 баллом занимает 8 место в турнирной таблице.
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