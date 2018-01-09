Мещеряков высказался о возможном возвращении Эдера в "Лилль"

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Мещеряков высказался о возможном возвращении Эдера в "Лилль"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на слухи о возможном возвращении нападающего Эдера Маседу в "Лилль".

"Я слова агентов не комментирую, особенно пересказанные через СМИ. Я всегда говорю - если сделка свершится, тогда я готов комментировать. Сейчас действует договор аренды, по которому Эдер является футболистом "Локомотива". Никаких других документов на сегодняшний день не существует. Ну а французские СМИ и агенты, как вы понимаете, преследуют свои цели" - сказал Мещеряков.

По информации СМИ, "Лилль" хочет вернуть Эдера, сам футболист также готов к переходу, но сделка состоится только в том случае, если клубы договорятся о компенсации за досрочное расторжение договора аренды.

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