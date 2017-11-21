Мешков назначен главным арбитром на матч "Спартак" - "Зенит"
Состоялись назначения судейских бригад на матчи 18-го тура Чемпионата России. Главный матч тура между "Спартаком" и "Зенитом" будет судить Виталий Мешков.
24 ноября (пятница)
"Амкар" – "Динамо": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Владислав Назаров (Ставрополь), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Сергей Чебан (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).
25 ноября (суббота)
"Тосно" – "Арсенал": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Ахмат" – "Уфа": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
26 ноября (воскресенье)
"Урал" – "Краснодар": судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Егор Болховитин (Ленинградская область); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
"Рубин" – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья – Ранэль Зияков (Набережные Челны); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
"Ростов" – "Анжи": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Кобзев (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
27 ноября (понедельник)
"СКА-Хабаровск" – "Локомотив": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Антон Анопа (Благовещенск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Спартак" – "Зенит": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья – Алексей Еськов (Москва); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|17
|36
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|29
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Краснодар
|17
|27
|6
|Уфа
|17
|24
|7
|Урал
|17
|24
|8
|Арсенал Тула
|17
|24
|9
|Ахмат
|17
|22
|10
|Рубин
|17
|20
|11
|Ростов
|17
|19
|12
|Амкар
|17
|18
|13
|Тосно
|17
|17
|14
|Динамо Москва
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|16
|16
|СКА Хабаровск
|17
|12