Мешков рассудит "Ахмат" и "Спартак", "Краснодар" - ЦСКА обслужит Левников
Состоялось назначение судейских бригад на матчи 14-го тура чемпионата России.
13 октября (пятница)
"Ахмат" – "Спартак": Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
14 октября (суббота)
"Динамо" – "СКА-Хабаровск": Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).
"Урал" – "Анжи": Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).
"Краснодар" – ЦСКА: Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).
15 октября (воскресенье)
"Уфа" – "Локомотив": Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Ростов" – "Рубин": Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).
"Зенит" – "Арсенал": Судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
16 октября (понедельник)
"Амкар" – "Тосно": Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|12
|28
|2
|Локомотив Москва
|12
|26
|3
|Краснодар
|12
|21
|4
|ЦСКА Москва
|12
|21
|5
|Спартак Москва
|12
|17
|6
|Ахмат
|12
|17
|7
|Ростов
|12
|16
|8
|Урал
|12
|16
|9
|Амкар
|12
|14
|10
|Рубин
|12
|14
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Уфа
|12
|14
|13
|Тосно
|12
|12
|14
|СКА Хабаровск
|12
|11
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Анжи
|12
|9