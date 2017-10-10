Мешков рассудит "Ахмат" и "Спартак", "Краснодар" - ЦСКА обслужит Левников

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Мешков рассудит "Ахмат" и "Спартак", "Краснодар" - ЦСКА обслужит Левников

Состоялось назначение судейских бригад на матчи 14-го тура чемпионата России.

13 октября (пятница)

"Ахмат" – "Спартак": Судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

14 октября (суббота)

"Динамо" – "СКА-Хабаровск": Судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Урал" – "Анжи": Судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Краснодар" – ЦСКА: Судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

15 октября (воскресенье)

"Уфа" – "Локомотив": Судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи  – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
 
"Ростов" – "Рубин": Судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи  – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Зенит" – "Арсенал": Судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи  – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

16 октября (понедельник)

"Амкар" – "Тосно": Судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи  – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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