Месси 20 минут общался с сотрудниками стадиона после выездного матча с "Райо Вальекано"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси после окончания матча 1/8 финала Кубка Испании с "Райо Вальекано" (2:1) на протяжении 20 минут общался с сотрудниками стадиона, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, Месси раздавал автографы и фотографировался с болбоями. После этого форвард сразу пошел в клубный автобус, не заходя в раздевалку.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел за "Барселону" 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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